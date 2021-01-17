Чемпион Формулы-E: никогда не буду платить за выступления в Формуле-1

Действующий чемпион Формулы-E Антониу Феликс да Кошта рассказал, почему в преддверии Гран-при Португалии Ф-1 в 2020 году в прессе появились слухи, что он выступит в Портимане в одной из свободных практик.
«Это не имело никакого отношения ко мне. Мне кажется, что организаторы Гран-при хотели убедить правительство запустить в продажу больше билетов. Это были промоутеры гонки, они вели переговоры с командами и спрашивали, может ли кто-то посадить меня в свою машину в первой практике.
Я прочёл обо всём этом в прессе и позвонил своему менеджеру. Спросил у него, говорил ли он с кем-то или, быть может, кто-то звонил ему. Но он сказал, что не имеет понятия, откуда взялись эти слухи. Потом к нам обращались из нескольких команд, но все хотели денег за моё выступление. Я сразу сказал, что мне неинтересны такие условия. Я никогда не платил и не считаю, что это справедливо, если у вас есть талант. Моё время получить место в Формуле-1 благодаря таланту ушло, но я никогда не буду платить за выступления в Ф-1", — приводит слова португальца The Race.
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