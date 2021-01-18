Баттон лидирует в опросе за звание любимого пилота в истории Британии. Хэмилтон — 4-й

Издание Motorsport News на своей странице в «Твиттере» подвело предварительные итоги голосования, в котором предложило читателям выбрать любимого пилота в истории Великобритании. В опросе уже приняли участие 1700 человек. Голосование продолжается, пока в нём лидирует Дженсон Баттон. На втором месте — Найджел Мэнселл. Джеймс Хант — третий. Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон занимает четвёртую строчку.



Любимый гонщик Формулы-1 из Великобритании (предварительные результаты опроса Motorsport News):



1. Дженсон Баттон

2. Найджел Мэнселл

3. Джеймс Хант

4. Льюис Хэмилтон

5. Джим Кларк

6. Деймон Хилл

7. Ландо Норрис

8. Джеки Стюарт

9. Дэвид Култхард

10. Джонни Херберт.

Итоги опроса будут опубликованы в журнале Motorsport News и на сайте издания.