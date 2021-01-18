В Монако опровергли слухи об отмене Гран-при Формулы-1

Организаторы Гран-при Монако опровергли слухи об отмене этапа. Об этом сообщил Автомобильный клуб Монако в «Твиттере».



«Несмотря на последние слухи, циркулирующие в СМИ, Автомобильный клуб Монако может подтвердить, что Гран-при Монако пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года. Кроме того Автомобильный клуб Монако подвтерждает, что с 23 по 25 апреля пройдёт исторический Гран-при Монако, а Е-при Монако состоится 8 мая 2021 года», — гласит сообщение пресс-службы АКМ.



Напомним, СМИ сообщали, что этапы в Монако, Азербайджане и Канаде не состоятся. Причиной стала ситуация с коронавирусом. Все указанные этапы проводятся на городских трассах, которые необходимо готовить к этапу чемпионата мира Формулы-1 заблаговременно. В условиях, когда пандемия коронавируса продолжает бушевать и порождает новые штаммы вируса, предсказать ситуацию не представляется возможным.



Как сообщалось, в календарь снова включат этап в Стамбуле, а также задействуют трассы «Нюрбургринг» и «Муджелло».