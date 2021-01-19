В Формуле-1 показали сравнительные карточки Ферстаппена и Переса

Пресс-служба Формулы-1 на своей странице в «твиттере» опубликовала сравнительные карточки пилотов «Ред Булл» Макса Ферстаппена и новичка команды Серхио Переса.
«В 2021 году в «Ред Булл» будет новая пара пилотов. Посмотрите на сравнительную статистику Макса и Чеко», — подписали снимок в пресс-службе.
На карточках, помимо количества гонок и побед, указано, как часто оба пилота опережали напарников в гонках (63% — Ферстаппен, 54% — Перес), в квалификациях (69% — Ферстаппен, 53% — Перес) и чемпионатах (67% — Ферстаппен, 70% — Перес).
Фото доступно на странице Формулы-1 в «Твиттере».
Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Александеру Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.
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