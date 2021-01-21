Новый босс Ф-1 Доменикали заявил, что «Королевским гонкам» нужна сильная «Феррари»

Экс-руководитель «Феррари» Стефано Доменикали, который с 2021 года сменил на посту исполнительного директора Формулы-1 Чейза Кэри, прокомментировал проблемы «Скудерии» в минувшем сезоне.



«На контрасте прошлого года всем понятно, что нам необходима конкурентоспособная «Феррари». Нужен камбэк «Скудерии». Я понимаю, команда в сложных условиях. Но убеждён, что ситуация улучшится, даже при сохраняющихся правилах. Им удалось немного поработать над силовой установкой, чтобы сократить прошлогоднее отставание.

Я ожидаю, что теперь «Феррари» близка к цели — снова сражаться в лидирующей группе. Думаю, даже руководители других команд, такие как Тото Вольф и Кристиан Хорнер, тоже желают этого — чтобы у нас было шоу, более привлекательное для всех», — приводит слова Доменикали GrandPX.

Доменикали присоединился к «Феррари» ещё в 1991 году и работал в «Скудерии» больше 20 лет. Пост руководителя итальянской команды он покинул лишь в сезоне-2014.