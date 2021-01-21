Норрис отбыл карантин после заражения коронавирусом и вернётся в Британию

Пилот «Макларена» Ландо Норрис избавился от симптомов коронавируса, он отбыл положенный 14-дневный карантин и скоро вернётся в Великобританию, где начнет полноценную подготовку к сезону. Об этом сообщает RaceFans.
5 января Норрис рассказал, что заразился коронавирусом. Ландо перестал чувствовать вкусы и запахи. Гонщик «Макларена» находился в Дубае и самоизолировался на 14 дней. Сейчас симптомы заболевания прошли. Как только Норрис получит отрицательный тест на коронавирус, он вылетит на родину.
По возвращении в Великобританию, из-за действующего в стране ограничительного закона Норрису также предстоит провести некоторое время на карантине.
Напомним, в ходе минувшего сезона Формулы-1 коронавирус перенесли три пилота. Этапы Формулы-1 пришлось пропускать пилотам «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу и Лэнсу Строллу, а также гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.
- 21 января 2021
-
13:20
-
12:38
-
10:58
-
10:24
-
09:00
-
00:48
- 20 января 2021
-
23:00
-
21:52
-
20:54
-
19:32
-
17:42
-
16:21
-
15:57
-
14:42
-
13:11
-
12:25
-
11:39
-
10:14
-
09:10
-
00:44
- 19 января 2021
-
22:50
-
21:32
-
20:53
-
19:28
-
19:09
-
17:50
-
16:30
-
16:29
-
16:04
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
13:58
-
13:38
-
13:25