Норрис отбыл карантин после заражения коронавирусом и вернётся в Британию

Пилот «Макларена» Ландо Норрис избавился от симптомов коронавируса, он отбыл положенный 14-дневный карантин и скоро вернётся в Великобританию, где начнет полноценную подготовку к сезону. Об этом сообщает RaceFans.

5 января Норрис рассказал, что заразился коронавирусом. Ландо перестал чувствовать вкусы и запахи. Гонщик «Макларена» находился в Дубае и самоизолировался на 14 дней. Сейчас симптомы заболевания прошли. Как только Норрис получит отрицательный тест на коронавирус, он вылетит на родину.

По возвращении в Великобританию, из-за действующего в стране ограничительного закона Норрису также предстоит провести некоторое время на карантине.



Напомним, в ходе минувшего сезона Формулы-1 коронавирус перенесли три пилота. Этапы Формулы-1 пришлось пропускать пилотам «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересу и Лэнсу Строллу, а также гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.