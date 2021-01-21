«Феррари» и «Альфа Таури» проведут дополнительные тесты

Пилоты Шарль Леклер и Карлос Сайнс — младший примут участие в тестах «Феррари» на трассе во Фьорано на следующей неделе. Об этом сообщает RaceFans.
На тестах «Феррари» будет использовать болид 2018 года, поскольку он уже готов к работе. При этом регламент позволяет «Скудерии» воспользоваться машиной сезона-2019.
Аналогичные испытания анонсировали и в «Альфа Таури». По данным итальянской версии Motorsport, команда из Фаэнцы проведёт тесты на болиде 2018 года в Имоле 26 и 27 января, а также 23 и 25 февраля. Эти дни в основном будут предназначены для вката дебютанта Юки Цуноды. Однако сообщается, что и Пьер Гасли проедет определённую дистанцию.
Между этими двумя сериями тестов «Альфа Таури» проведёт съёмочный день с машиной 2021 года, где, вероятно, публика впервые увидит новую машину команды Франца Тоста.
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