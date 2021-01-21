Магнуссен раскритиковал Формулу-1 из-за поребриков

Бывший пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, который покинул команду в конце прошлого сезона, продолжит карьеру в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Он уже провёл первые тесты и поделился эмоциями.
«Мне нравятся американские трассы, это мой тип. Мне нравится то, какой вызов перед тобой ставят эти невероятно неровные трассы с огромным количеством кочек. И поребрики там есть далеко не везде. В Формуле-1, как вы знаете, используются специальные поребрики. И их используют везде, на каждой трассе, куда бы вы ни приехали, находятся одинаковые поребрики, которые устанавливает ФИА.
В итоге эти трассы становятся одинаковыми. И трассы просто теряют свою индивидуальность. В то же время когда ты приезжаешь на «Себринг», то никогда не перепутаешь эту трассу с какой-то другой», — приводит слова Магнуссена The Race.
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