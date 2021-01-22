Из-за фразы Ферстаппена в некоторые словари могут внести изменения

Базирующаяся в Шотландии организация Mongol Identity накануне Международного дня образования выступила с предложением внести в словари уточнения из-за фразы, которую адресовал сопернику пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ходе свободной практики Гран-при Португалии.
После аварии с Лэнсом Строллом гонщик из Нидерландов назвал канадца «монголом», пытаясь придать этому оскорбительный окрас. Mongol Identity обратилась к издателям словарей с предложением пересмотреть и уточнить определение данного слова.
«Когда Макс Ферстаппен сделал этот комментарий, мы заметили, что многие люди в социальных сетях начали говорить: «Слово «монгол» есть в словаре, и в одном из значений оно означает кого-то глупого или человека с синдромом Дауна». Мы хотим, чтобы издатели учитывали то, что они вкладывают в свои определения.
Например, если словарь предназначен для изучения языка, действительно ли необходимо включать в определение слова «монгол» ссылку на синдром Дауна, поскольку это архаично», — заявила директор Mongol Identity Ууганаа Рамсай, её слова приводит Autosport.
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