Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Из-за фразы Ферстаппена в некоторые словари могут внести изменения

Из-за фразы Ферстаппена в некоторые словари могут внести изменения
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Базирующаяся в Шотландии организация Mongol Identity накануне Международного дня образования выступила с предложением внести в словари уточнения из-за фразы, которую адресовал сопернику пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен в ходе свободной практики Гран-при Португалии.

После аварии с Лэнсом Строллом гонщик из Нидерландов назвал канадца «монголом», пытаясь придать этому оскорбительный окрас. Mongol Identity обратилась к издателям словарей с предложением пересмотреть и уточнить определение данного слова.

«Когда Макс Ферстаппен сделал этот комментарий, мы заметили, что многие люди в социальных сетях начали говорить: «Слово «монгол» есть в словаре, и в одном из значений оно означает кого-то глупого или человека с синдромом Дауна». Мы хотим, чтобы издатели учитывали то, что они вкладывают в свои определения.

Например, если словарь предназначен для изучения языка, действительно ли необходимо включать в определение слова «монгол» ссылку на синдром Дауна, поскольку это архаично», — заявила директор Mongol Identity Ууганаа Рамсай, её слова приводит Autosport.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021