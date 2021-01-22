Сотников: в самолёте сидели через проход от человека, сдавшего положительный тест на COVID

Чемпион ралли-марафона «Дакар»-2021 Дмитрий Сотников признался, что переживал по поводу результатов своего теста на коронавирус перед стартом гонки.



«После прохождения теста мы просидели два дня на самоизоляции, надо было ехать в порт забирать машины — а результаты тестов пришли далеко не всем. Например, мне и, по-моему, Андрею Каргинову всё никак не приходили. Мы уже сели в автобус, едущий в порт, результатов всё нет — без них в порт не пустят. Начали переживать: раз результаты не приходят, значит, что-то не так. К счастью, перед самым портом письма с отрицательными тестами всё-таки пришли.



В итоге у нас все ребята успешно прошли эти тесты. Признаюсь: немного переживали. Дело в том, что в самолёте мы сидели через проход от человека, у которого в итоге оказался положительный тест на коронавирус. А ведь если заразится хотя бы один член экипажа, то произвести замену уже нереально. К счастью, всё обошлось!» — заявил Сотников в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.

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