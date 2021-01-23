В IndyCar отложили начало сезона
Пресс-служба чемпионата IndyCar сообщила о переносе старта сезона-2021. Изначально предполагалось, что сезон примет старт в Алабаме 11 апреля на автодроме Barber Motorsports Park. Но теперь стало известно, что организаторы чемпионата перенесли этап в Алабаме на 18 апреля. Ввиду этих изменений ожидается, что в первые две недели сезона болельщики увидят сразу четыре гонки.
После этапа в Алабаме уже 24 апреля пройдёт гонка в Сент-Питерсберге. А уже 1-2 мая запланирован сдвоенный этап в Техасе.
Подчёркивается, что коррективы в календарь внесены из-за продолжающейся пандемии коронавируса.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионом серии стал ветеран IndyCar Скотт Диксон. Это был шестой трофей в его карьере.
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