Ожье перехватил лидерство после 10 СУ на ралли Монте-Карло, Тянак столкнулся с проблемами

В Монако продолжается первый этап чемпионата мира WRC сезона-2021 ралли Монте-Карло. После прохождения десяти спецучастков лидерство в общем зачёте перехватил Себастьен Ожье, второе место у Эльфина Эванса, тройку лучших замыкает Калле Рованперя.

Отт Тянак в ходе девятого и десятого этапов столкнулся с техническими проблемами и проколом, в результате чего потерял много времени и выпал из топ-10.

WRC. Ралли Монте-Карло. Положение после 10 СУ

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRC) — 2:04.31,6

2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRC) — +14,3

3. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRC) — +50,3

4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) — +51,7

5. Данни Сордо (Hyundai Shell Mobis WRT) — +1.33,2

6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRC) — +4.27,6

7. Андреас Миккельсен (Toksport WRT) — +4.46,3

8. Гас Гринсмит (M-Sport Ford WRT) — +5.43,4

9. Адриан Фурмо (M-Sport Ford WRT) — +7.14,6

10. Эрик Камилли (Sports & You) — +7.30,2.