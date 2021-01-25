В «Мерседесе» вспомнили о первом дне Хэмилтона на базе команды

Пресс-служба «Мерседеса» на странице команды в «Инстаграме» напомнила, что 24 января 2013 года британец Льюис Хэмилтон впервые побывал на базе коллектива в качестве пилота.

«Где всё начиналось», — сказано в посте. В самой публикации представлены четыре снимка. Кроме того, в «Мерседесе» и разместили видеофрагменты пребывания Хэмилтона на базе в первый день в качестве пилота команды.

Соответствующие записи доступны на странице команды в «Мерседесе».

Напомним, за годы выступлений в «Мерседесе» британец завоевал уже пять титулов. В минувшем сезоне он также стал чемпионом. Всего за годы карьеры он становился чемпионом семь раз. На данный момент у Хэмилтона нет контракта с командой на сезон-2021. Впрочем, вакансий в других коллективах нет, так что эксперты ожидают, что британец поставит подпись под новым соглашением.