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Алези призвал бороться с «позорными явлениями» в Формуле-1

Алези призвал бороться с «позорными явлениями» в Формуле-1
Авто / Формула-1 0
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Экс-пилот Формулы-1 Жан Алези сообщил, что его сын Джулиано в следующем сезоне не будет выступать в Европе. Алези-младший попробует силы в Супер Формуле и GT. Одной из причин этого стала нехватка бюджета, который необходим на развитие карьеры молодых пилотов. Жан Алези подчеркнул, что взаимосвязь финансовой составляющей и возможности выступления для молодых пилотов является позором современной Формулы-1.

«В Японии Джулиано будет выступать почти каждую неделю. Такое невозможно представить в Европе. Разве что вы заплатите очень большие деньги. На сегодняшний день, чтобы выступать в Формуле-1 нужно быть миллиардером и приобрести команду, в противном случае вы не будете участвовать в Гран-при.

Хорошим примером является ситуация с Серхио Пересом. Он завершил чемпионат на четвёртом месте, у него был бюджет в 15 млн и, невзирая на это, он едва не остался без команды. Это нужно поменять. Почему молодые таланты должны платить за выступления? Это позорное явление", — приводит слова Алези GPFans.

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