В «Феррари» показали работу Леклера на трассе «Фьорано»

С 25 января на трассе «Фьорано», расположенной неподалёку от Маранелло, проходят тесты команды «Феррари». Гонщики проводят заезды на болиде образца 2018 года. 26 января на треке работал боевой пилот «Скудерии» Шарль Леклер. Монегаск поделился впечатлениями от тестовой сессии.

«Было приятно вернуться за руль болида, честно говоря, это было здорово. Мне было приятно снова увидеть своих механиков, надеть комбинезон, размяться, надеть шлем и наконец оказаться в машине. Звук мотора „Феррари“ всегда просто волшебный.

День прошёл идеально и мы выполнили всё, что планировали. Я доволен собой. Теперь очередь Карлоса, желаю ему удачи", — приводит слова Леклера официальный сайт «Феррари».

Видео доступно на странице «Феррари» в «Твиттере».