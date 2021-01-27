Ферстаппен и Гасли показали, как готовятся к сезону в своих тренировочных лагерях

Пилоты программы «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли продолжают подготовку к новому сезону. Оба пилота опубликовали небольшие ролики в социальных сетях, продемонстрировав процесс подготовки.



Ферстаппен поделился видео пробежек вдоль морского побережья. Именно так, по словам пилота из Нидерландов, он предпочитает «заряжать батарейки» перед сезоном.

Видео доступно на странице Макса Ферстаппена в «Инстаграме».

Гасли, в свою очередь, занимается на стадионе.



«Сконцентрироваться и выполнить. Тренировочный лагерь продолжается, тяжёлый и интенсивный, но мы добиваемся хорошего прогресса!» — написал французский гонщик «Альфа Таури» на своей странице в «Твиттере».

Видео доступно на странице Пьера Гасли в «Инстаграме».