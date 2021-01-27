На Ралли Монте-Карло россиянину пришлось выступать с наклейкой «нейтральный спортсмен»

Российский пилот Николай Грязин, выступающий в чемпионате мира по ралли в категории WRC2, рассказал, что на этапе в Монте-Карло его экипаж попросили разместить на болиде наклейки с надписью «нейтральный спортсмен».
«Всем привет. Интересный инцидент, который мы не освещали во время гонки, и я решил сказать об этом сейчас. После первого (или второго) дня гонки нам пришло письмо от ФИА вместе с ВАДА, где попросили налепить везде наклейки «neutral athlete», потому что мы — русский экипаж. А русские нынче в ЧС из-за прошлого кипиша на Олимпиаде с допингом. Хорошо, что не потребовали снимать флаги. И в случае нашей победы гимна России не будет. Так что будем просить включать «Катюшу», — написал Грязин в своём телеграм-канале.
Фото: t.me/NikolayGryazin
14 января состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. В числе прочих вопросов участники заседания обсудили, какая мелодия может заменить гимн России на крупнейших международных соревнованиях. «Катюшу» вынесли на рассмотрение в качестве возможного музыкального сопровождения. Использовать гимн России национальные команды не могут в течение двух лет по решению CAS.
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