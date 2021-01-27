Джордан: когда Берни ушёл, в Ф-1 не осталось никого с мозгами, как у Лоуренса Стролла

Экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан ожидает, что в сезоне-2021 «Астон Мартин» с парой пилотов Себастьян Феттель — Лэнс Стролл станет третьей командой чемпионата.



«Я верю, что «Астон Мартин» будет бороться. Гораздо больше, чем когда-либо прежде. Они в состоянии завоевать третье место в чемпионате, которое, вероятно, должны были заполучить ещё в 2020 году. Я действительно верю, что они по праву войдут в тройку лидеров.



На мой взгляд, теперь, когда Берни [Экклстоун] ушёл, в Формуле-1 не осталось никого, кто обладал бы способностями, мозгами и финансовой харизмой, чтобы быть таким же успешным, как Лоуренс Стролл. Пускай, у нас были огромные расхождения во мнениях, но моя искренняя вера в его способность изменить ситуацию в свою пользу никогда не ослабевала», — приводит слова Джордана GrandPrix247.

Джордан: у Стролла есть талант, чтобы стать чемпионом. Переход Феттеля может помочь