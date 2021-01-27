Ветров: Хэмилтон слишком зазвездился. Вольф до победного будет прессовать его по зарплате

Автоспортивный менеджер, первый тренер Сергея Сироткина Николай Ветров поделился мнением о затянувшихся переговорах по новому контракту между «Мерседесом» и Льюисом Хэмилтоном.



«На сегодняшний день самый высокий рейтинг в Ф-1 у двух человек — Вольфа и Хэмилтона. Тото — очень талантливый человек и просто гениальный менеджер, Льюис — семикратный чемпион, и корона на голове у него выросла невероятно большая. Скажем откровенно: Хэмилтон слишком зазвездился. Но у Тото возможностей в этих переговорах значительно больше, чем у Льюиса. Потенциально Вольф может возглавить любую команду (условно говоря, тот же «Уильямс») и со своими умом и знаниями привести её к победам.



Более того, Вольф вообще способен абсолютно зелёных ребят привести к чемпионству. Льюис, видимо, пока этого не понимает. Уверен, что Тото до победного будет прессовать его по зарплате. «Мерседесу» от Льюиса уже немного надо, и Вольфу не особо много надо от «Мерседеса». Перед «Серебряными стрелами» Тото всё отработал по полной программе: к нему нельзя предъявить никаких претензий. Австрийцем команда должна быть полностью довольна. Поэтому руки у Тото развязаны.

Есть мнение, что каждые пять-семь лет в любой команде, в любом коллективе нужно что-то менять — нельзя стоять на одном месте. Поэтому, думаю, восьмой раз приводить Льюиса Хэмилтона к чемпионству для Вольфа скучно. Как менеджер, Тото достиг больших высот, поэтому он может возглавить несколько компаний. У него ведь есть немалый процент акций «Мерседеса», есть совместный бизнес с другими командами. Поэтому Хэмилтон для Вольфа уже не особо интересен. Так что, мне кажется, несмотря на все заверения об отсутствии плана «Б», он вполне может взять в команду кого-то из молодых. Вместо Хэмилтона. Если тот не пойдёт на его условия. В общем, Льюису всё-таки придётся пойти на условия босса», — приводит слова Ветрова Sportbox.