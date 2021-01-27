Дэниел Тиктум займёт место Юки Цуноды в Формуле-2

Команды Формулы-2 Carlin сообщила, что в сезоне-2021 место перешедшего в «Альфа Таури» Юки Цуноды займёт пилот из Великобритании Дэниел Тиктум.
Тиктум будет проводить второй сезон в серии, после прошлогодних выступлений в составе DAMS. Дэниел станет напарником Джехана Дарувалы, контракт с которым уже был подтверждён ранее.
«Я действительно с нетерпением жду предстоящего сезона и работы с Carlin. У нас было три продуктивных тестовых дня в Бахрейне. Я уже чувствую себя частью команды. Мы очень хорошо поработали вместе и уже знаем, какие задачи перед нами будут стоять на предсезонных тестах.
К концу прошлого сезона Carlin доказал, что у них есть машина, способная побеждать в гонках. Я действительно хочу извлечь из этого выгоду и сильно стартовать в чемпионате с первых гонок. Не могу дождаться начала сезона», — приводит слова Тиктума официальный сайт Формулы-2.
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