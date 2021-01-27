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Алонсо доволен, что «Альпин» возглавляют итальянцы

Алонсо доволен, что «Альпин» возглавляют итальянцы
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альпин», двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо доволен, что французской командой будет руководить итальянский функционер Давиде Бривио. Не так давно он сменил на этом посту Сириля Абитебуля. Кроме того новым генеральным директором всей компании «Рено» стал также итальянец — Лука ди Мео.

«Я уверен, что всё начинается с руководства. Руководитель „Рено“ любит гонки. Это фундаментальный момент для заводской команды в Формуле-1. Огонь должен исходить сверху. Был рад видеть Луку на некоторых этапах в 2020 году. Вижу его энтузиазм. У меня всегда была определённая связь с Италией. Я очень ценю ту страсть, которую испытывают итальянцы к гонкам», — приводит слова Алонсо GPblog.

Напомним, Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетнего перерыва.

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