Риккардо – о работе с Норрисом: это не будет комедийным шоу

Новичок «Макларена» Даниэль Риккардо заявил, что совместная работа с напарником Ландо Норрисом не превратится в комедийное шоу.



«Я хочу повторить всем, кто смотрит, и каждому фанату «Макларена» в частности. Это не будет комедийным шоу. Я перешёл в команду, чтобы работать и улучшать машину. Моя личность не изменится. Мне нравится делать то, что я делаю… но я определённо не собираюсь быть частью этой «суперпарочки мемов», или как это теперь называется.

Покидая «Рено», чувствую себя удовлетворённым. Думаю, это важно – осознавать внутри, что ты привнёс что-то в эту команду. Мы вместе завоёвывали подиумы. Приятно было не только радоваться самому, но и видеть счастье на лицах сотрудников команды», — сказал Риккардо в эфире Sky Sports F1.