Попов допустил, что Мазепин будет выступать в Ф-1 под флагом РАФ, а не России

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился мнением о том, как ситуация с пилотом Николаем Грязиным, которого на Ралли Монте-Карло попросили разместить на машине наклейки «нейтральный спортсмен», может отразиться на Никите Мазепине и российском этапе «Королевских гонок» в Сочи.



«Есть два аспекта. Во-первых, Никита Мазепин, который, судя по всему, может попасть под ту же историю, что и Грязин в ралли. Во-вторых, наш этап. Многие начали переживать, что он теперь будет называться не Гран-при России, а Гран-при Краснодарского края или Гран-при Сочи. Думаю, что дело не в этом. Во-первых, чемпионат мира Ф-1 проходит в 23-х локациях, это не как в игровых видах спорта, где всё в одной-двух странах. Здесь речь идёт об этапе чемпионата мира. И главное, что он коммерческий. Контракт был подписан задолго до этой истории, сейчас они не вправе его отменить. Так что, надеюсь, все будет в порядке с флагом и гимном. Надеюсь. Но саму гонку отменить, конечно, не могут.

Что касается Никиты и его выступлений, то хотелось бы, чтобы никто ничего не заметил, но, думаю, найдётся кому возмутиться. Раз уж такой прецедент есть. Существует решение. Вы знаете, что во многих видах спорта выступают под флагом национальной федерации, то есть в данной ситуации, он может гоняться под флагом РАФ, Российской автомобильной федерации. По поводу гимна – посмотрим, но нужно быть сильным оптимистом, чтобы на «Хаасе» выиграть в первый же год. А вот флаг – везде: над автодромом висит в честь каждого участника, над боксами, на машине, на комбинезоне. Поэтому было бы не очень приятно [лишиться его].

Формула-2 – не чемпионат мира, её, я думаю, это не коснется. Посмотрим. Будем следить за развитием событий», – заявил Попов в видео, размещённом на его YouTube-канале.