Владелец «Дэйл Койн Рейсинг» подтвердил, что Грожан претендует на место в команде

Владелец команды серии IndyCar «Дэйл Койн Рейсинг» Дэйл Койн подтвердил, что бывший пилот Формулы-1 Ромен Грожан действительно входит в шорт-лист кандидатов на место в коллективе.
«Можно составить список из сотни пилотов, с каждым из которых этой зимой мы провели переговоры. С контрактом, без контракта, европейцы, американцы, люди из самых разных стран. Это было очень круто.
Грожан — отличный гонщик, мы бы с удовольствием подписали с ним контракт. Но мы работаем и с несколькими другими пилотами. Надеюсь, скоро мы уладим все вопросы и сделаем официальное заявление на следующей неделе, а затем будем готовиться к тестам в феврале», — приводит слова Дейла Койна Autoweek.
Напомним, команда объявила о подписании контракта с пилотом из ОАЭ Эдом Джонсом.
Слухи о возможном переходе Грожана в IndyCar велись ещё в ходе минувшего сезона Ф-1, когда стало известно, что француз покинет «Хаас». Но после жуткой аварии на Гран-при Бахрейна была вероятность, что пилот окончательно уйдёт из спорта. Вероятнее всего, он решил выступать и дальше.
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