Стало известно подробное расписание Гран-при России Формулы-1

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала на официальном сайте подробное расписание всех анонсированных этапов чемпионата на 2021 год, включая Гран-при России, который состоится в сентябре на «Сочи Автодроме».



Формула-1. Расписание гоночного уик-энда Гран-при России 2021 года



24 сентября, пятница:

Первая сессия свободных заездов — 11:30 – 12:30

Вторая сессия свободных заездов — 15:00 – 16:00



25 сентября, суббота:

Третья сессия свободных заездов — 12:00 – 13:00

Квалификация — 15:00 – 16:00



25 сентября, воскресенье:

Гонка Гран-при России – старт в 15:00 (закат — 18:11).



Напомним, сезон-2021 Формулы-1 будет состоять из 23-х этапов. Первая гонка пройдёт 28 марта в Бахрейне. Завершится чемпионат 12 декабря в Абу-Даби.