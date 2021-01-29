Стало известно подробное расписание Гран-при России Формулы-1
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала на официальном сайте подробное расписание всех анонсированных этапов чемпионата на 2021 год, включая Гран-при России, который состоится в сентябре на «Сочи Автодроме».
Формула-1. Расписание гоночного уик-энда Гран-при России 2021 года
24 сентября, пятница:
Первая сессия свободных заездов — 11:30 – 12:30
Вторая сессия свободных заездов — 15:00 – 16:00
25 сентября, суббота:
Третья сессия свободных заездов — 12:00 – 13:00
Квалификация — 15:00 – 16:00
25 сентября, воскресенье:
Гонка Гран-при России – старт в 15:00 (закат — 18:11).
Напомним, сезон-2021 Формулы-1 будет состоять из 23-х этапов. Первая гонка пройдёт 28 марта в Бахрейне. Завершится чемпионат 12 декабря в Абу-Даби.
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