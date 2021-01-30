Попов: в Англии большинство хотят видеть в «Мерседесе» Расселла, а не Хэмилтона

Известный комментатор Алексей Попов высказался о ситуации, сложившейся в «Мерседесе» в межсезонье. Попов отметил, что информации от чемпионской команды поступает немного, а также отметил, что многие болельщики в Великобритании уже бы не хотели видеть возвращения в коллектив Льюис Хэмилтона.
«Когда будет презентация болида „Мерседеса“? Непонятно. Что с контрактом Льюиса Хэмилтона? Совершенно непонятно. Там копья ломаются. Уже даже опросы были, что в Англии большинство не хотят его видеть, хотят Расселла увидеть. Ну посмотрим», — сказал Алексей Попов на видео, размещённом на его канале в YouTube.
Напомним, в минувшем сезоне воспитаннику молодёжной программы «Мерседеса» и пилоту «Уильямса» Джорджу Расселлу пришлось заменять Хэмилтона на одном из этапов Ф-1 в Бахрейне. Британец впечатлил специалистов и болельщиков, после чего пошли слухи, что скоро он получит место в немецкой команде.
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