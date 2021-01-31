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Ди Монтедземоло: думали, что Валентино Росси может провести сезон в «Заубере»

Ди Монтедземоло: думали, что Валентино Росси может провести сезон в «Заубере»
Авто / Формула-1 0
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Бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло сообщил, что в какой-то момент в итальянской команде всерьёз рассматривали вариант с приглашением легенды MotoGP Валентино Росси в «Заубер». Ранее отец Валентино рассказывал, что сын был близок к переходу в Формулу-1 в 2006 году.

«Все понимали, что это не просто какая-то рекламная история. „Феррари“ это не было нужно. Сначала это было одолжение великому чемпиону. Но я увидел, насколько он силён на трассе, видел его огромный потенциал и большое желание добиться успеха.

В какой-то момент мы задумались о том, что Валентино мог бы провести сезон в „Заубере“. Но Вале оказался умён и принял решение остаться в мотогонках, предпочтя именно это борьбе за пятые места в Формуле-1», — приводит слова ди Монтедземоло Motorsport.

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