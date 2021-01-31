«Рада за него»! В соцсетях отреагировали на «сториз» Квята с румынской моделью

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят выложил интригующее видео в «сториз» своего «инстаграма». На коротком ролике запечатлена румынская модель Адриана Кодре. В социальных сетях сразу отреагировали на видео Квята, который редко афиширует свою личную жизнь. Большинство предположило, что Даниила и Адриану связывают романтические отношения.

«У Квята новая девушка. Макс Ферстаппен наблюдает», — написал один из пользователей.

«У Квята новая любовь», — восторженно написал ещё один комментирующий.

«История Квята заслуживает того, чтобы её экранизировали в сериалах», — написал один из болельщиков.

«Рада за него», — отметила ещё одна фанатка.

Напомним, недавно стало известно, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встречается с бывшей девушкой Квята Келли Пике.

Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».