«Рада за него»! В соцсетях отреагировали на «сториз» Квята с румынской моделью

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят выложил интригующее видео в «сториз» своего «инстаграма». На коротком ролике запечатлена румынская модель Адриана Кодре. В социальных сетях сразу отреагировали на видео Квята, который редко афиширует свою личную жизнь. Большинство предположило, что Даниила и Адриану связывают романтические отношения.
«У Квята новая девушка. Макс Ферстаппен наблюдает», — написал один из пользователей.
«У Квята новая любовь», — восторженно написал ещё один комментирующий.
«История Квята заслуживает того, чтобы её экранизировали в сериалах», — написал один из болельщиков.
«Рада за него», — отметила ещё одна фанатка.
Напомним, недавно стало известно, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен встречается с бывшей девушкой Квята Келли Пике.
Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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