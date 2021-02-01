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В «Ред Булл» оптимистично настроены насчёт голосования по заморозке на доработку моторов

В «Ред Булл» оптимистично настроены насчёт голосования по заморозке на доработку моторов
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оптимистично настроен насчёт предстоящего голосования по заморозке на доработку силовых установок в Формуле-1 с сезона-2022.

«Нам нужно получить шесть голосов из десяти, то есть это обычное большинство при голосовании. Думаю, что вместе с «Ред Булл» и «Альфа Таури» предложение поддержат в «Феррари», «Альфа Ромео», «Хаасе», а также, как мне кажется, в «Рено», — приводит слова Хельмута Марко F1-Insider.

В «Ред Булл» после ухода «Хонды» из Ф-1 не готовы продолжать работать над силовыми установками своими силами, если не будет достигнуто соглашение о заморозке на доработку двигателей. Для этого нужна резолюция ФИА и других поставщиков на внесение изменений в регламент. Ожидается, что ещё одна попытка проголосовать по вопросу пройдёт 21 февраля.

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