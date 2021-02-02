Скандальный экс-спонсор «Хааса»: без колебаний заменил бы Хэмилтона на Расселла

Владелец Rich Energy Уильям Стори поделился мнением о ситуации в «Мерседесе». Команда до сих пор так и не подписала новый контракт с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.
«Учитывая его требования, если бы я принимал решения в «Мерседесе», то без колебаний заменил Хэмилтона на Джорджа Расселла. Это было бы в высшей степени разумно», — написал Стори в социальной сети.
Фото доступно на странице Уильям Стори в «Твиттере».
В 2019 году Rich Energy стала титульным спонсором «Хааса», однако стороны разорвали контракт. Расторжение сопровождалось скандалом — Стори в своих социальных сетях неоднократно критиковал команду. Апогеем ссоры стал момент, когда Уильям сравнил болиды «Хааса» с молоковозом.
Напомним, Хэмилтон выиграл шесть из семи своих чемпионских титулов с «Мерседесом», а команда из Брэкли с ним завоевала семь Кубков конструкторов кряду.
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