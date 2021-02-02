Смоляр отреагировал, что его напарником стал восстановившийся после ужасной аварии Корреа

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Александр Смоляр прокомментировал известие, что в сезоне-2021 Формулы-3 его напарником по команде «АРТ» станет Хуан-Мануэль Корреа. Американец вернётся в гонки после аварии на этапе Формулы-2 в Бельгии в 2019 году, в которой он заработал множественные переломы обеих ног и затем перенёс более 20 операций. Второй участник аварии Антуан Юбер тогда погиб.
«Для всего гоночного мира это хорошая новость. Человек восстановился после столь тяжёлой аварии и способен управлять гоночным автомобилем — это прекрасно. Очень рад за него. На самом деле я верил, что он вернётся — зная характер Корреа. Именно огромное желание вернуться помогло ему добиться этого.
Поначалу будет трудно: долгий перерыв, новая машина… Он ведь не ездил на нынешнем болиде Формулы-3: после GP3 перешёл в Формулу-2. Пауза в полтора года — само по себе серьёзно, даже если мы не берём в расчёт, что именно с ним случилось. Для любого гонщика это тяжело. Плюс вопрос физики: он давно не сидел в гоночной машине. Но я видел его в последний раз полгода назад, и уже тогда он стоял на ногах, выглядел очень хорошо. Уверен, с того момента он сильно прибавил в физической форме.
Предстоящий сезон я с ним не обсуждал: сам только недавно узнал, что Хуан-Мануэль поедет и станет моим напарником. Когда соберёмся на базе команды, то, думаю, поговорим: мне интересно узнать, как он восстанавливался.
Сам я сейчас тоже активно готовлюсь к сезону. Пять раз в неделю хожу в тренажёрный зал, дома работаю на симуляторе: это занятие любимым делом и эмоциональная и моральная поддержка самого себя в форме. Ощущения на симуляторе не такие, как в боевой машине, но по крайней мере можно вспомнить, как вести себя в гонке, и это помогает», — заявил Смоляр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.
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