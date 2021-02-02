В «Альфа Ромео» сомневаются, что гонки в Монако и Великобритании состоятся

Спортивный директор «Альфа Ромео» Бит Цендер сомневается, что руководству Формулы-1 удастся избежать перестановок в представленном календаре сезона на 2021 год. Функционер полагает, что пандемия коронавируса снова внесёт свои коррективы.

«Что мы знаем сейчас, так это то, что гонка в Мельбурне перенесена, а этапы в Китае и Вьетнаме отменены. Убеждён, что мы должны действовать пошагово. Да, мы можем поехать в Имолу, но я не могу представить, что в нынешней эпидемиологической обстановке правительство Великобритании позволит нам приехать на Гран-при. Думаю, сегодня мы бы не смогли выступить и на „Нюрбургринге“. Ситуация очень изменчивая. В какой-то момент вакцинация принесёт свои плоды, но это случится не так быстро, как все надеялись.

Мне кажется, это поможет уже во второй части сезона. На данный момент не вижу вариантов для проведения гонок на городских трассах, даже невзирая на то, что в Монако выражают готовность принять этап", — приводит слова функционера Auto Motor und Sport.