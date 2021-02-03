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Хилл — о праве вето Хэмилтона при выборе напарника: у меня бы вообще его не было

Хилл — о праве вето Хэмилтона при выборе напарника: у меня бы вообще его не было
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл в шутливой форме прокомментировал слухи о возможном двухлетнем контракте семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и команды «Мерседес». По слухам, Хэмилтон получит право вето на выбор товарища по команде.

«Ходят слухи, что Льюис готов подписать контракт с „Мерседесом“ на два года с правом вето на товарища по команде. Я бы сделал то же самое. На самом деле, у меня бы вообще не было напарника», — написал в своём «твиттере» Хилл.

Напомним, в последнее время в СМИ появлялись слухи, что стороны не могут договориться о контракте в связи с серьёзными требованиями Льюиса. Кроме того, муссировались слухи, что на фоне удачного выступления Джорджа Расселла за рулём «Мерседеса» рыночная стоимость Льюиса упала.

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