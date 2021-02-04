Суд оштрафовал российского пилота Ф-1 Никиту Мазепина за езду на красный свет

Российский пилот Никита Мазепин, которому предстоит дебютировать в Формуле-1, был оштрафован судом Оксфордшира за то, что не остановил свою машину на красный свет. Об этом сообщает RaceFans со ссылкой на британский портал BanburyCake.

Во время разбирательства было установлено, что 21-летний гонщик проехал мимо светофора в Брэкнелле через 1,7 секунды после того, как он стал красным. Суд обязал Мазепина выплатить в общей сложности 274 фунта стерлингов в виде «штрафов, судебных издержек и компенсации потерпевшим». Россиянин также получил три штрафных балла в водительские права.



Нарушение было зафиксировано 24 июня прошлого года, незадолго до того, как Мазепин начал сезон в Формуле-2 вместе с Hitech.



В публикации отдельно отмечается, что за прошедший сезон Никита поучаствовал в ряде инцидентов на гоночной трассе, за что получил 11 штрафных баллов в суперлицензию.



Напомним, Мазепин подписал многолетний контракт с командой Формулы-1 «Хаас» и будет выступать в её составе вместе с Миком Шумахером.