Попов: Марион и дети, видимо, разрешили гоняться Грожану, но без суперспидвеев

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился своими мыслями о решении Ромена Грожана перейти в чемпионат IndyCar. По его словам, француз пропустит гонки на овалах в американской серии, потому что об этом его попросила супруга Марион.

«Грожан ещё до аварии собирался в IndyCar. Она лишь ускорила этот процесс. Он уже не остался бы в «Хаасе» до аварии, и не остался бы в Формуле-1. В IndyCar он, может быть, выступал бы за команду «Эй Джей Фойт Рейсинг», но может, лучше, что он будет выступать за «Дейл Койн».

Единственное, он, вероятно, поехал бы весь чемпионат, вместе с «овалами». Но сейчас, скорее всего, это решение семьи, хотя напрямую он об этом и не сказал. Марион и дети, видимо, разрешили гоняться Грожану, но без суперспидвеев», — сказал Попов на видео, размещённом на его канале в YouTube.

Ромен Грожан 2021 год проведёт в чемпионате IndyCar в составе «Дейл Койн Рейсинг». Вместе с тем он, скорее всего, пропустит четыре гонки сезона, которые должны пройти на «овалах».