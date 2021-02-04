Попов: Марион и дети, видимо, разрешили гоняться Грожану, но без суперспидвеев

Комментатор Формулы-1 Алексей Попов поделился своими мыслями о решении Ромена Грожана перейти в чемпионат IndyCar. По его словам, француз пропустит гонки на овалах в американской серии, потому что об этом его попросила супруга Марион.
«Грожан ещё до аварии собирался в IndyCar. Она лишь ускорила этот процесс. Он уже не остался бы в «Хаасе» до аварии, и не остался бы в Формуле-1. В IndyCar он, может быть, выступал бы за команду «Эй Джей Фойт Рейсинг», но может, лучше, что он будет выступать за «Дейл Койн».
Единственное, он, вероятно, поехал бы весь чемпионат, вместе с «овалами». Но сейчас, скорее всего, это решение семьи, хотя напрямую он об этом и не сказал. Марион и дети, видимо, разрешили гоняться Грожану, но без суперспидвеев», — сказал Попов на видео, размещённом на его канале в YouTube.
Ромен Грожан 2021 год проведёт в чемпионате IndyCar в составе «Дейл Койн Рейсинг». Вместе с тем он, скорее всего, пропустит четыре гонки сезона, которые должны пройти на «овалах».
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