Даниил Квят показал ударную технику на мешке

Бывший пилот Формулы-1 Даниил Квят в очередной раз показал тренировку по боксу. На этот раз россиянин продемонстрировал свою технику на мешке. Гонщик на своей странице в «Инстаграме» выложил короткий ролик, на котором видно, как он серийно работает на спортивном снаряде.

Соответствующее видео также доступно на «Чемпионате».

Напомним, руководство «Ред Булл» приняло решение заменить россиянина в следующем сезоне на Юки Цуноду. Японский юниор станет напарником Пьера Гасли в «Альфа Таури».



Для Квята сезон-2020 стал не слишком удачным. В чемпионате Формулы-1 российский пилот занял 14-ю строчку, в его активе 32 очка. Лучшим результатом для Даниила стало четвёртое место на Гран-при Эмилии-Романьи.



Всего за карьеру в Формуле-1 Россиянин набрал 202 очка. На его счету три подиума и один быстрейший круг в гонке.