«Курс верный». Гонщики «КАМАЗ-мастера» написали на снегу Putin Team

Команда «КАМАЗ-мастер» поучаствовала во флешмобе в поддержку президента Российской Федерации Владимира Путина.



Команда, используя три машины, написала на снегу Putin Team.

«18-кратные победители ралли-гонки «Дакар» тремя автомашинами вывели на снегу надпись Putin Team», — гласит сообщение в официальном «Инстаграме» Кремля.

Если у вас не отображается видео, то его можно посмотреть в «Инстаграме» Кремля.

Напомним, «КАМАЗ-мастер» завоевал победу на «Дакаре» в пятый раз кряду и в восемнадцатый раз в истории.



Ранее президент России Владимир Путин поздравил победителей «Дакара» в зачёте грузовиков гонщиков «КАМАЗ-мастер». В частности, глава государства адресовал поздравления Дмитрию Сотникову, Руслану Ахмадееву и Ильгизу Ахметзянову.