Расселл выиграл виртуальный Гран-при Великобритании, Шварцман — восьмой

Руководство Формулы-1 провело второй виртуальный Гран-при в сезоне. На этот раз гонка прошла на трассе «Сильверстоун». Её победителем стал пилот «Уильямса» Джордж Расселл, который и в виртуальном мире защищал цвета команды из Гроува. Второе место занял резервист «Ред Булл» Александер Албон. По факту таиландец финишировал первым, но из-за нарушения границ трассы был оштрафован на три секунды, в результате чего лишился победы.
Третье место досталось гонщику молодёжной программы «Феррари» Каллуму Айлотту. Ещё один воспитанник Академии «Феррари» и пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман финишировал восьмым. Россиянин финишировал шестым, но получил девять секунд штрафа, в результате чего потерял две позиции.
Напомним, первый виртуальный Гран-при сезона прошёл на виртуальной трассе в Австрии. Победу в нём одержал Энцо Фиттипальди.
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