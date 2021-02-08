Напарник Проста и Сенны объяснил, почему чемпион IndyCar Диксон мог бы взять титул в Ф-1

Экс-пилот Формулы-1 Стефан Йоханссон, выступавший в разное время вместе с Айртоном Сенной и Аленом Простом, рассказал, почему считает, что Скотт Диксон, чьим менеджером является швед, мог бы стать чемпионом в «Королевских гонках».
«В 2004 году Диксон впервые опробовал машину «Уильямс», и в то время мы также вели переговоры с «Феррари» о тестах. Правда, они в итоге не состоялись, так как Скотт получил отличное предложение от Чипа Ганасси в IndyCar.
Именно поэтому мы решили остаться в Америке, хотя «Уильямс» проявлял серьёзный интерес к тому, чтобы Диксон пилотировал одну из их машин. Я до сих пор убеждён, что Скотт мог бы стать чемпионом мира в Формуле-1. У него большой гоночный талант.
В мире, конечно, много талантливых пилотов, я прекрасно это понимаю, но есть несколько гонщиков, которые знают, как побеждать. Скотт действительно принадлежит к их числу. Он часто одерживал победы там, где вроде бы не должен был выигрывать. В нём присутствует нужная доза менталитета победителя», — приводит слова Йоханссона PlanetF1.
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