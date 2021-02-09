В Формуле-1 планируют начислять очки за спринтерские гонки

Стали известны детали проведения экспериментальных субботних гонок на трёх этапах Формулы-1 в сезоне-2021, сообщает The Race. Напомним, ранее стало известно о планах Liberty Media на внедрение субботних гонок на трёх трассах — в Монреале (Канада), Монце (Италия) и Сан-Паулу (Бразилия).
Как сообщают источники, голосование по этому вопросу состоится 11 февраля.
Сообщается, что по итогам спринтерской гонки, которая будет проходить в 13 февраля, в субботу, пилоты будут получать очки за восемь лучших мест. Кроме того по итогам спринтерской гонки, дистанция которой составит треть от обычной дистанции Гран-при, будет определена стартовая решётка на основную, воскресную гонку.
Что касается спринтерской гонки, то её стартовая решётка будет определяться по итогам квалификации, которая будет проходить 12 февраля вместо второй тренировки.
- 9 февраля 2021
-
18:42
-
17:46
-
16:23
-
15:37
-
15:12
-
13:53
-
13:28
-
12:36
-
11:12
-
10:15
-
09:13
-
00:49
- 8 февраля 2021
-
22:51
-
21:54
-
20:58
-
19:54
-
19:18
-
18:46
-
17:42
-
17:22
-
16:08
-
15:49
-
14:35
-
14:16
-
14:05
-
13:49
-
12:44
-
11:56
-
11:34
-
10:44
-
10:17
-
09:00
-
00:58
- 7 февраля 2021
-
23:25
-
22:12