В Формуле-1 планируют начислять очки за спринтерские гонки

Стали известны детали проведения экспериментальных субботних гонок на трёх этапах Формулы-1 в сезоне-2021, сообщает The Race. Напомним, ранее стало известно о планах Liberty Media на внедрение субботних гонок на трёх трассах — в Монреале (Канада), Монце (Италия) и Сан-Паулу (Бразилия).



Как сообщают источники, голосование по этому вопросу состоится 11 февраля.



Сообщается, что по итогам спринтерской гонки, которая будет проходить в 13 февраля, в субботу, пилоты будут получать очки за восемь лучших мест. Кроме того по итогам спринтерской гонки, дистанция которой составит треть от обычной дистанции Гран-при, будет определена стартовая решётка на основную, воскресную гонку.



Что касается спринтерской гонки, то её стартовая решётка будет определяться по итогам квалификации, которая будет проходить 12 февраля вместо второй тренировки.