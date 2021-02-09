Чагин объяснил, почему в гоночных грузовиках «КАМАЗ» используются зарубежные компоненты

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал о причинах, почему на гоночных грузовиках используются зарубежные компоненты.
«Двигатель Cummins ставится и на серийные грузовики «КАМАЗ», трансмиссия The Def — немецкого производства. Ведь задача современного автопроизводителя — найти лучшие компоненты, производимые на планете, привезти и собрать из них автомобиль. И так поступают все автопроизводители — и Volvo, и Scania, и Renault, и так далее. Не состоят они из компонентов, произведённых в той стране, где расположен завод. Так же поступает и КамАЗ.
Когда КамАЗ взял этот курс в начале 2000-х, когда Сергей Анатольевич Когогин заступил на должность генерального директора завода, «КАМАЗ» начал больше продаваться, стал более популярным на рынке. Так же поступаем и мы — находим лучшие компоненты на планете. Но задача, которую ставлю конструкторам, — всегда в первую очередь посмотреть российских поставщиков компонентов. И мы ждем лучшие компоненты, именно с надписью «сделано в России», это вызывает у нас особенную гордость. Но и компоненты зарубежного производства, которые произведены на территории России, считаю, это тоже наше», — приводит слова Чагина «Бизнес-Online».
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