Дорнбос объяснил, почему «Мерседес» отказался от варианта с Расселлом на 2021 год

Экс-пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос выразил мнение, что «Мерседес» всерьёз не рассматривал вариант с приглашением Джорджа Расселла на замену семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону в 2021 году.
«Это особенное подписание, оно длилось так долго. Но подходящие варианты для команды можно было пересчитать по пальцам, потому что «Мерседес», конечно, уже давно строил машину для этого года», — цитирует Дорнбоса нидерландская версия Motosport.
Именно по этой причине, по мнению Роберта, немецкий коллектив исключил кандидатуру Джорджа.
«Когда Расселл сел в болид в Сахире, вы видели, что машина не оптимальна для его более высокого [в сравнении с Хэмилтоном и Боттасом] тела. У них слишком тесный монокок, это нельзя исправить просто так. Данную проблему не решить с помощью другой пары обуви или замены педалей.
В моё время в «Ред Булл» это тоже было актуально. Когда Марк Уэббер присоединился к команде, шасси пришлось отрегулировать в соответствии с его ростом. До тестов оставалось четыре недели. Это очень короткий промежуток», — добавил Дорнбос.
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