Вольф: мы извлекли уроки, следующие переговоры с Хэмилтоном начнём намного раньше

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что команда и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон начнут переговоры по возможному контракту на 2022 год гораздо раньше, чем это было при предыдущей сделке.



«Определённо мы начнём обсуждать всё раньше, а не так, как это получилось с контрактом на 2021 год. Во время гонок всегда сложно найти время, но мы извлекли уроки из того, что могут быть внешние факторы, которые способны осложнить переговоры.

Мы не хотим снова тянуть до января. Так что, вероятно, начнём дискуссию относительно сезона-2022 намного раньше. Мы совместно договорились, что не хотим затягивать переговоры, как в этот раз, и попытаемся вместе решить некоторые нюансы в течение сезона», — приводит слова Вольфа RaceFans.