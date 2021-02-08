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Вольф: сотрудничество «Мерседеса» и Льюиса вошло в учебники истории нашего спорта

Вольф: сотрудничество «Мерседеса» и Льюиса вошло в учебники истории нашего спорта
Авто / Формула-1 0
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание нового контракта с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.

«Мы всегда были согласны с Льюисом в желании продолжить сотрудничество, но прошлый год выдался весьма необычным. Потребовалось некоторое время, чтобы закончить процесс по новому договору. Вместе мы решили продлить спортивные отношения ещё на один сезон и начать долгосрочный проект, чтобы сделать следующий шаг в нашей общей приверженности по достижению большего разнообразия в автоспорте.

Рекорд Льюиса в Формуле-1 стоит рядом с лучшими достижениями спортивного мира, а он сам является ценным послом нашего бренда и наших партнёров.

Сотрудничество «Мерседеса» и Льюиса за последние восемь сезонов вошло в учебники истории нашего спорта, и мы жаждем соревноваться и добавить в неё больше глав», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Хэмилтон прокомментировал подписание контракта с «Мерседесом»
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