Вольф: сотрудничество «Мерседеса» и Льюиса вошло в учебники истории нашего спорта

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал подписание нового контракта с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном.



«Мы всегда были согласны с Льюисом в желании продолжить сотрудничество, но прошлый год выдался весьма необычным. Потребовалось некоторое время, чтобы закончить процесс по новому договору. Вместе мы решили продлить спортивные отношения ещё на один сезон и начать долгосрочный проект, чтобы сделать следующий шаг в нашей общей приверженности по достижению большего разнообразия в автоспорте.



Рекорд Льюиса в Формуле-1 стоит рядом с лучшими достижениями спортивного мира, а он сам является ценным послом нашего бренда и наших партнёров.



Сотрудничество «Мерседеса» и Льюиса за последние восемь сезонов вошло в учебники истории нашего спорта, и мы жаждем соревноваться и добавить в неё больше глав», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Хэмилтон прокомментировал подписание контракта с «Мерседесом»