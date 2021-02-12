Полиция сообщила, что Алонсо сбила женщина у парковки супермаркета

Полиция Швейцарии опубликовала официальное сообщении о ДТП, в котором пострадал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.
«Незадолго до 14:00 в районе Виганелло 42-летняя швейцарская женщина, проживающая в Лугано, ехала на автомобиле по улице La Santa по направлению в район Прегассона.
Согласно первоначальной реконструкции и по причинам, которые полицейское расследование должно установить, поворачивая налево, чтобы заехать на парковочное место у супермаркета, он столкнулась с 39-летним испанским велосипедистом. Тот ехал навстречу, объезжая справа ряд припаркованных автомобилей. Удар пришёлся на правую сторону машины», — приводит текст полицейского отчёта Autosport.
11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован.
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