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Полиция сообщила, что Алонсо сбила женщина у парковки супермаркета

Полиция сообщила, что Алонсо сбила женщина у парковки супермаркета
Авто / Формула-1 0
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Полиция Швейцарии опубликовала официальное сообщении о ДТП, в котором пострадал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.

«Незадолго до 14:00 в районе Виганелло 42-летняя швейцарская женщина, проживающая в Лугано, ехала на автомобиле по улице La Santa по направлению в район Прегассона.

Согласно первоначальной реконструкции и по причинам, которые полицейское расследование должно установить, поворачивая налево, чтобы заехать на парковочное место у супермаркета, он столкнулась с 39-летним испанским велосипедистом. Тот ехал навстречу, объезжая справа ряд припаркованных автомобилей. Удар пришёлся на правую сторону машины», — приводит текст полицейского отчёта Autosport.

11 февраля стало известно, что пилот команды «Альпин» стал участником дорожно-транспортного происшествия. В результате инцидента Фернандо был госпитализирован.

В «Альпин» подтвердили перелом челюсти у Алонсо, но ждут его в строю к старту сезона
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