Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Новый болид «Макларена» дебютирует на трассе 16 февраля

Новый болид «Макларена» дебютирует на трассе 16 февраля
Авто / Формула-1 0

Британская команда Формулы-1 «Макларен» планирует уже во вторник, 16 февраля, опробовать на трассе свой новый болид MCL35M, чья презентация прошла сезона. «Макларен» проведёт на автодроме «Сильверстоун» так называемый съёмочный день, в рамках которого автомобиль может проехать не более ста километров.

Как сообщает пресс-служба «Макларена», за рулём MCL35M будут работать оба боевых гонщика коллектива — британец Ландо Норрис и новичок команды австралиец Даниэль Риккардо.

Официальные предсезонные тесты Формулы-1 пройдут на Международном автодроме Бахрейна в Сахире с 12 по 14 марта 2021 года. Первый этап Формулы-1 сезона-2021 также должен пройти в Сахире: Гран-при Бахрейна запланирован на 26-28 марта.

Представлена первая машина Формулы-1 2021 года! «Макларен» снова с «Мерседесом»!
В 22:00 мск нас ждёт премьера болида, который в теории должен измениться в новом сезоне Формулы-1 сильнее всего.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021