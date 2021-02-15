Новый болид «Макларена» дебютирует на трассе 16 февраля

Британская команда Формулы-1 «Макларен» планирует уже во вторник, 16 февраля, опробовать на трассе свой новый болид MCL35M, чья презентация прошла сезона. «Макларен» проведёт на автодроме «Сильверстоун» так называемый съёмочный день, в рамках которого автомобиль может проехать не более ста километров.



Как сообщает пресс-служба «Макларена», за рулём MCL35M будут работать оба боевых гонщика коллектива — британец Ландо Норрис и новичок команды австралиец Даниэль Риккардо.



Официальные предсезонные тесты Формулы-1 пройдут на Международном автодроме Бахрейна в Сахире с 12 по 14 марта 2021 года. Первый этап Формулы-1 сезона-2021 также должен пройти в Сахире: Гран-при Бахрейна запланирован на 26-28 марта.

Представлена первая машина Формулы-1 2021 года! «Макларен» снова с «Мерседесом»! В 22:00 мск нас ждёт премьера болида, который в теории должен измениться в новом сезоне Формулы-1 сильнее всего.