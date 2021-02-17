Майкл Джордан: цветные не особо выделялись в автоспорте, у нас и не было такой возможности

Легенда «Чикаго Буллз» 1990-х и совладелец команды NASCAR Майкл Джордан рассказал, каких результатов ожидает от своего пилота Баббы Уолласа в сезоне-2021.
«Я взволнован. Нервничаю, хоть сам и не пилотирую машину. Когда вы готовитесь к большой игре, то, естественно, переживаете. В гонках совсем другой вид нервозности. В баскетболе ты мог бросать, отрабатывать в защите, собирать подборы. В NASCAR всё, что я способен сделать, это подбодрить команду и пилота.
Мы бы не вложились в Баббу Уолласа, если бы у него не было таланта побеждать. К концу года, думаю, у него будет возможность выиграть хотя бы пару гонок. Если больше, я буду в восторге», — приводит слова Джордана GrandPrix247.
Экс-баскетболист также рассказал, что отец возил их с семьёй на гонки по всей стране, с тех пор он увлёкся ими и поэтому решил стать совладельцем команды 23XI Racing.
«Я думал о создании команды много раз, потому что никогда не видел чернокожего владельца или цветного человека, который действительно был в роли руководителя. Мы не особо выделялись в этом виде спорта, но у нас никогда и не было такой возможности», — отметил Джордан.
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