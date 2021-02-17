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В Мадриде хотят построить трассу Формулы-1 и уже показали проморолик со схемой

В Мадриде хотят построить трассу Формулы-1 и уже показали проморолик со схемой
Авто / Формула-1 0
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Власти города Мората-де-Тахунья в Испании, входящего в состав провинции Мадрида, подтвердили интерес к возведению новой трассы для Формулы-1 и MotoGP.

«Идея состоит в том, чтобы эксплуатировать автодром 280 дней в году. Не только для соревнований, но и для концертов летом. Я не думаю, что будет много трудностей с получением необходимых разрешений, поскольку трассу планируется строить в очень запущенном и непродуктивном районе», — приводит слова мэра Анхеля Санчеса Racingnews365.

Сложностью для возведения автодрома может стать финансирование. Пока речь шла лишь о бюджете в 12 млн, что значительно меньше расходов при строительстве схожих проектов.

Видео доступно на официальной странице Ayuntamiento Morata в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited и Dorna Sports SL.

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