В Мадриде хотят построить трассу Формулы-1 и уже показали проморолик со схемой

Власти города Мората-де-Тахунья в Испании, входящего в состав провинции Мадрида, подтвердили интерес к возведению новой трассы для Формулы-1 и MotoGP.



«Идея состоит в том, чтобы эксплуатировать автодром 280 дней в году. Не только для соревнований, но и для концертов летом. Я не думаю, что будет много трудностей с получением необходимых разрешений, поскольку трассу планируется строить в очень запущенном и непродуктивном районе», — приводит слова мэра Анхеля Санчеса Racingnews365.



Сложностью для возведения автодрома может стать финансирование. Пока речь шла лишь о бюджете в 12 млн, что значительно меньше расходов при строительстве схожих проектов.

Видео доступно на официальной странице Ayuntamiento Morata в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited и Dorna Sports SL.