Феттель решил продать часть своей коллекции суперкаров, включая 5 машин «Феррари»

Автомобильный дилер Том Хартли сообщил о продаже восьми автомобилей из коллекции пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.



«Мы рады, что можем поделиться с вами некоторыми из наших последних новинок, все они непосредственно из коллекции четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля. Машины зарегистрированы в Швейцарии, налоги за них уплачены», — говорится в объявлении.

Фотографии доступны на странице tomhartleyjunior в «Инстаграме».

Феттель решил расстаться со следующими машинами: Ferrari LaFerrari (2016), Ferrari Enzo (2004), Ferrari F50 (1996), Ferrari F12tdf (2016), Ferrari 458 Speciale (2015), Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (2009), Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing (2010), BMW Z8 Roaster (2002).