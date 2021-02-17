Феттель решил продать часть своей коллекции суперкаров, включая 5 машин «Феррари»
Автомобильный дилер Том Хартли сообщил о продаже восьми автомобилей из коллекции пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля.
«Мы рады, что можем поделиться с вами некоторыми из наших последних новинок, все они непосредственно из коллекции четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля. Машины зарегистрированы в Швейцарии, налоги за них уплачены», — говорится в объявлении.
Фотографии доступны на странице tomhartleyjunior в «Инстаграме».
Феттель решил расстаться со следующими машинами: Ferrari LaFerrari (2016), Ferrari Enzo (2004), Ferrari F50 (1996), Ferrari F12tdf (2016), Ferrari 458 Speciale (2015), Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series (2009), Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing (2010), BMW Z8 Roaster (2002).
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