«Ред Булл» организует специальные тесты для Переса

Команда «Ред Булл» перед стартом сезона организует для своего нового пилота Серхио Переса дополнительные одно- или двухдневные тесты. Как сообщает GrandPX, они, скорее всего, пройдут на болиде «Торо Россо» спецификации 2018 года.
Серхио заменил в «Ред Булл» Александера Албона. Команда хочет, чтобы мексиканец ещё до старта официальных предсезонных тестов — они пройдут с 12 по 14 марта в Бахрейне — познакомился со всеми процедурами в австрийском коллективе.
Перес провёл удачный сезон-2020. В личном зачёте он занял высокое четвёртое место, набрав 125 очков и одержав свою первую победу в «Королевских гонках». При этом мексиканец пропустил два этапа из-за коронавируса — в «Рейсинг Пойнт» его заменял Нико Хюлькенберг. Немец также был одним из кандидатов на замену Албону, но в «Ред Булл» всё же предпочли Переса.
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